Frust für Kunden: EU muss Schienenverkehr auf eine Linie bringen

Die Eisenbahn ist ziemlich gut darin, Menschen und Fracht mit relativ wenig Energieeinsatz und einem geringen CO2-Fußabdruck zu transportieren. Um die Klimaziele zu erreichen, wäre es sinnvoll, den Anteil von Zügen am Gesamtverkehr zu steigern und jenen des Straßenverkehrs zu reduzieren. Die Bahn wird auch immer öfter genutzt. Bei Reisen im Inland ist das meist kein Problem. Wer zu einem Ziel im Ausland mit dem Zug fahren will, steht dagegen häufig vor großen Herausforderungen. Man muss für eine Fahrt oft mehrere Tickets auf unterschiedlichen Plattformen kaufen, Fahrpläne sind nicht aufeinander abgestimmt und an der Grenze muss man lange warten.

Mehr Druck der EU notwendig

Das Problem ist, dass nationale Zugsysteme eigenständig gewachsen und in vielen Punkten nicht miteinander kompatibel sind. Am deutlichsten zeigt sich das an unterschiedlichen Spurbreiten der Gleise. Früher wurden sie teilweise aus strategischen Gründen gewählt – um Invasionen schwieriger zu gestalten. Heute behindern sie den grenzüberschreitenden Verkehr. Es gibt aber auch eine Reihe weiterer Unterschiede, etwa Stromspannungen, Bahnsteighöhen oder verschiedene Zugbeeinflussungssysteme.

Die EU versucht, die nationalen Zugsysteme zu harmonisieren. Die Bemühungen könnten aber weiter gehen, lautet der Tenor von Experten, die an einer Fachveranstaltung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) teilnahmen. Konkrete Pläne, aufeinander abgestimmte Abläufe und vor allem viel Hilfe bei der Finanzierung seien notwendig. Die EU könnte auch mehr Druck auf Mitgliedsstaaten machen und die Umsetzung von Bahnprojekten einfordern.