Vom Plan auf das Gleis: Wie eine neue Straßenbahnlinie entsteht

Chance auf Erneuerung

Wo eine neue Straßenbahnlinie genau verlaufen soll, wird in einem mehrstufigen Prozess entschieden. „Manche Strecken können Experten schon von vornherein ausschließen, etwa weil die Straßenbreite oder Kurvenverläufe nicht passen“, sagt Horak. „Typischerweise werden mehrere Varianten geprüft. Am Ende wird eine ausgewählt.“ Bei der Planung einer Straßenbahnlinie werde der gesamte Straßenquerschnitt betrachtet. „Wenn man Straßenbahngleise wo neu hineinlegt, ist das sowieso ein massiver Eingriff. Da sieht man sich gleich an, wie man die Klimaanpassung und die Aufenthaltsqualität in dieser Straße verbessern kann“, sagt Horak.

Füllung und Entleerung

Wenn man eine neue Linie erschafft, muss diese auf bestehende Linien abgestimmt werden. Kehrer: „Wir stellen Prognosen an, wo man wie umsteigen kann, welche Intervalle notwendig sind.“ Je nach Verlauf einer Straßenbahnlinie müsse man mit unterschiedlichen Nutzungsmustern rechnen. Manche Linien, vor allem solche, die vom Stadtrand Richtung Innenstadt führen, füllen und entleeren sich oft an den Endpunkten. Linien, die hingegen quer zu den anderen Linien verlaufen (tangential), füllen und entleeren sich meist an mehreren Punkten. „Die Linie 18 vom Stadion bis zur Burggasse werden nur wenige Fahrgäste durchfahren“, so Kehrer.

Bei der Planung von Verknüpfungen werden auch Fußwege analysiert. Man sieht sich etwa an, wo Fahrgäste Straßen queren müssten, um in eine U-Bahn-Station zu gelangen, und versucht, dies nach Möglichkeit zu vermeiden.

Ein Gleis, mehrere Linien

Neue Straßenbahnlinien nutzen teilweise schon vorhandene Gleise und teilen sich diese mit anderen Linien. Auf manchen Abschnitten, etwa am Beginn der Währinger Straße, fahren gleich fünf Linien auf einem Gleis. „Über eine sechste würden wir uns nicht freuen, aber in den meisten Fällen ist es möglich, eine zusätzliche Linie auf ein Gleis zu setzen“, sagt Kehrer. Es gebe aber natürlich Abstimmungsfragen. Wie schaltet man etwa die Ampel, wenn Straßenbahnen zweier Linien direkt hintereinander zu einer Kreuzung kommen?

Beim konkreten Bauvorhaben müssen ebenso viele Detailfragen geklärt werden. „Bei Neubauten gibt es Verkehrskonzepte, wo einzelne Bauphasen und Bauzeiten definiert werden“, sagt Marlene Eistert, die Gesamtprojektleiterin für die Linie 18. Umleitungen werden genau festgelegt und es erfolgt eine Abstimmung mit verschiedenen Behörden.