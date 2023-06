Wie Züge in Zukunft schneller abbremsen können

Geringe Reibung, geringer Rollwiderstand, kaum Energieverlust: Schienenfahrzeuge weisen gegenüber Verkehrsmitteln mit Gummireifen viele Vorteile auf. Diese können in einer Situation aber auch zu ihrem größten Nachteil werden. Denn Züge, Straßen- und U-Bahnen lassen sich aufgrund der geringeren Reibung zwischen den Metalloberflächen – Rad und Schiene – auch nicht so schnell abbremsen. Im Vergleich zum Bremsweg eines Autos ist jener eines Schienenfahrzeugs bei gleicher Anfangsgeschwindigkeit etwa 10 Mal länger.

Zudem sind in Schienenfahrzeugen oft Magnetschienenbremsen eingebaut. Die im Fahrwerk integrierten Elektromagneten werden beim Bremsen an die Schiene gezogen und sorgen für zusätzliche Reibung. „Bei schlechter Witterung oder in Notsituationen lassen sich verschiedene Systeme kombinieren. Dazu kann der Reibwert zwischen Rad und Schiene etwa mittels Sandung verbessert werden oder eben zusätzliche Bremskraft mit der Magnetschienenbremse generiert werden. Die Systeme muss man aber so kombinieren, dass man zusätzlich wenig Verschleiß hat“, sagt der Wissenschafter. Wie das am besten gelingt, ist Gegenstand des Forschungsprojekts.

Geringere Kräfte

Generell sei das Bremsen von Zügen aufgrund des Rad-Schienen-Kontakts ein komplexes System, erklärt Edelmann. Denn Schienenfahrzeuge liegen nicht mit allen Rädern gleich auf den Gleisen auf, sondern bewegen sich in einer Wellenform. „Die Kontaktbedingungen ändern sich also ständig“, erklärt er.

Um zu verstehen, welchen Einfluss das auf die elektromagnetische Anzugskraft der Magnetschienenbremse hat, wolle Edelmann und sein Forschungsteam ihn im niederen Frequenzbereich untersuchen. „Über den Elektromagnetismus wollen wir auch den sogenannten Gleitreibungskoeffizienten ermitteln – also das Maß für die Reibung zwischen den aufeinander gleitenden Körper des Bremssystems – um zu wissen, wie stark eine Bremsung wirkt“. Weil dies geschwindigkeitsabhängig ist, sei dies aktuell schwer vorherzusagen.