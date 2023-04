"Pünktlichkeitstag" der ÖBB: Züge im gesamten Osten stehen still

Einen schlechteren Zeitpunkt hätte es nicht geben können. Ausgerechnet am "Pünktlichkeitstag" sind die Züge im gesamten Osten ausgefallen.

Nichts geht mehr: Wegen einer massiven Störung bei den ÖBB steht seit den Morgenstunden der komplette Zugverkehr im gesamten Osten Österreich still. Wie lange der großflächige Ausfall dauern wird, lasse sich noch nicht abschätzen, heißt es seitens der ÖBB.

Schlechter Zeitpunkt für großflächigen Ausfall

Der massive Ausfall in großen Teilen des Landes könnte an diesem Donnerstagvormittag nicht unpassender sein. Ausgerechnet am 13. April begehen die ÖBB ihren Pünktlichkeitstag unter dem Motto "Jede Sekunde zählt".

Im Rahmen dieser PR-Aktion sollte es einen Livestream, in dem die Pünktlichkeit der Züge unter Beweis gestellt wird. "Wir senden live aus dem Studio am Wiener Hauptbahnhof und verfolgen die Fahrt des RJX 662 von Flughafen Wien bis Bregenz", heißt es auf der ÖBB-Website.

Wer schauen will, wie es dem Railjet bei den massiven Ausfällen so ergeht, bekommt derzeit etwas anderes zu sehen. Zwischenzeitlich hatte der Livestream auf ein Standbild gewechselt und pausiert. Mittlerweile ist dort ÖBB-Chef Andreas Matthä zu sehen, der zu den aktuellen Ausfällen Stellung nimmt.