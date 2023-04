China ließ Satelliten von künstlicher Intelligenz steuern, das hat er fotografiert

18.04.2023

Die künstliche Intelligenz hatte es besonders auf Ziele abgesehen, die für China auch militärisch interessant sind.

Forscher*innen der Universität Wuhan ließen eine künstliche Intelligenz 24 Stunden lang einen Satelliten steuern. Die KI suchte sich dabei ein paar Orte auf der Erde aus und ließ den Satelliten näher heranzoomen. Wie die South China Morning Post berichtet, wurde der kleine chinesische Satellit Qimingxing 1 von der KI angewiesen, Orte in Indien und Japan zu beobachten. Militärisch interessante Ziele ausgesucht Bei einem untersuchten Gebiet handelte es sich dabei um Patna, einer antiken Stadt am Ganges im Nordosten Indiens. In Patna befindet sich allerdings auch der Stützpunkt des Bihar-Regiments – der indischen Armeeeinheit, die beim Grenzkonflikt 2020 im Himalaya mit chinesischen Soldat*innen involviert war. Bei dem Scharmützel starben 20 Personen auf indischer und mindestens 4 Personen auf chinesischer Seite.

Der zweite Ort war Osaka in Japan. Der Hafen von Osaka gilt als einer der am stärksten genutzten Häfen in Japan, in dem auch manchmal Schiffe der US Navy verkehren. Scheinbar hat die KI spezielles Interesse daran, solche militärisch bedeutsamen Orte auszuspähen. Viele Satelliten auf "Stand-by" China hat mehr als 260 Erdbeobachtungssatelliten im Orbit, die meisten von ihnen drehen jedoch ohne spezifische Mission ihre Runden. Mit der künstlichen Intelligenz könnten ungenutzte Satelliten eigene Missionen ausführen, wodurch die teuren Gerätschaften effizienter genutzt würden. Laut dem Team der Universität Wuhan könnten KI-kontrollierte Satelliten das Militär oder andere nationale Behörden alarmieren, falls sie unübliche Objekte auf der Erde ausmachen.

Um nachvollziehbare und vernünftige Entscheidungen zu treffen, muss die KI allerdings ein vollständiges Verständnis des Planeten besitzen. Um dieses Verständnis herzustellen, nutzten die Forscher*innen einen gigantischen Text-Datensatz. Dieser soll jenen Trainingsdaten ähneln, mit der auch Sprachmodelle wie ChatGPT trainiert werden. Die chinesische künstliche Intelligenz kann zwar nicht chatten, jedoch selbst Initiative ergreifen. Die Entscheidungsschritte der Software seien laut den Forscher*innen höchst komplex. Für eine Entscheidung werden mehrere Faktoren berücksichtigt. So beachte das Programm etwa Wolkenformationen, Kamerawinkel oder die Wichtigkeit eines Ziels, bevor es einen Plan erstellt, welche Orte es beobachten will. China nutzte KI bei Satelliten bereits 2021 Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass China künstliche Intelligenz bei der Steuerung von Satelliten einsetzte. Im Jahr 2021 entdeckte etwa ein chinesischer Erdbeobachter eine geheime Trainingsmission der US Navy vor der Küste des Bundesstaats New York. Auch er soll von einer KI gesteuert worden sein. Das Programm erkannte dabei eigenständig Kriegsschiffe und übermittelte Bilder an die Bodenstation.