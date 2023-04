China startet im Herbst mit Bau seiner Mega-Konstellation im All

03.04.2023

China hat es eilig: Bevor im niedrigen Erdorbit kein Platz mehr ist, will China eine eigene Satelliten-Flotte im All haben.

Das Starlink-Satelliteninternet von SpaceX hat sich bereits als eine praktische und beliebte Möglichkeit herausgestellt, mit der man sich in entlegenen Regionen mit dem Internet verbinden kann. Aber auch bei militärischen Konflikten kann Starlink seine Stärken ausspielen, da eine Internetverbindung nicht von der lokalen Infrastruktur abhängig ist. Unter der Bezeichnung "Guowang" will nun auch China eine Mega-Konstellation bestehend aus tausenden Satelliten in den Erborbit bringen. Ähnlich wie Starlink soll es sich ebenso um Kommunikationssatelliten handeln, die eine Internetverbindung ermöglichen können. Die ersten Satelliten sollen bereits in der 2. Jahreshälfte 2023 ins All geschossen werden. In der finalen Ausbaustufe soll Guowang aus 12.992 Satelliten bestehen. Die Zahl liegt auch in der Größenordnung der geplanten 12.000 Satelliten, die SpaceX bis 2027 im All haben möchte.

Mit einer leicht modifizierten Trägerrakete "Langer Marsch 5B" sollen die ersten "Guowang"-Satelliten in den Orbit gebracht werden © APA/AFP/STR / STR

China vs. Starlink Um die kleinen Kommunikationssatelliten in den Orbit zu bringen, will China eine leicht modifizierte Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 5B nutzen, wie es in einem Bericht von SpaceNews heißt. In erster Linie muss dafür die obere Stufe der Rakete umgebaut werden. China wolle seine Satelliten sehr schnell im Orbit haben, hieß es bereits in einem Bericht im Februar. Dass sich Starlink im niedrigen Erdorbit breitmacht, bereite China sorgen. So soll die chinesische Mega-Konstellation Form annehmen, bevor Starlink komplett ausgebaut ist, hieß es damals. Dies würde "sicherstellen, dass unser Land einen Platz im niederen Orbit hat, und verhindern, dass die Starlink-Konstellation Ressourcen vorwegnimmt", heißt es in einem Paper zu Anti-Starlink-Maßnahmen, das laut South China Morning Post (SCMP) Mitte Februar veröffentlicht wurde.