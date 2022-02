Sonnensturm: Video zeigt, wie Starlink-Satellit auf Erde stürzt

In einem dramatischen Video ist zu sehen, wie einer der Satelliten in der Erdatmosphäre verglüht. Es dürften noch mehr kommen.

Das dreiminütige Video der Sociedad de Astronomia del Caribe (SAC) zeigt, wie mehrere Teile in Richtung Erde stürzen. Unklar ist, ob es sich dabei um unterschiedliche Satelliten oder um mehrere Teile eines auseinandergebrochenen Satelliten handelt, wie der niederländische Satelliten-Experte und Blogger Marco Langbroek in einem Blogpost ausführt. Aufgenommen wurde das Video am 7. Februar .

Ein Sonnensturm sorge vor kurzem dafür, dass rund 40 SpaceX-Satelliten ihre vorgesehene Umlaufbahn nicht erreichen konnten( wir haben berichtet ). Das führt nun dazu, dass die Satelliten wieder auf die Erde stürzen und dabei in der Atmosphäre verglühen. Manchen wurde dieses Schicksal bereits zuteil. Ein Absturz konnte von der Kamera einer Non-Profit-Astronomie-Organisation in Puerto Rico gefilmt werden.

Dass es sich um etwas anderes handelt, hält er für unwahrscheinlich: "Es besteht kaum ein Zweifel, dass das ein wieder eintretender Starlink-Satellit war", so Langbroek. Dies berechnete er unter anderem anhand der Bahnebene der Satelliten. Ein weiteres Video der bereits zuvor verglühten SpaceX-Rakete könne es nicht sein: Diese hatte einen anderen Wiedereintrittswinkel.

Langbroek schreibt, dass ein derartiges Ereignis, bei dem 40 Satelliten wieder in die Erdatmosphäre eintreten, äußerst selten sei. Er gehe also davon aus, dass man vielleicht noch mehr Abstürze zu Gesicht bekommen werde. Erwartet wird, dass die Satelliten in der kommenden Woche wieder in die Atmosphäre eintreten.

Das Problem für Satelliten

Sonneneruptionen beeinträchtigen immer wieder moderne Technologien auf der Erde. Denn bei einer Eruption sondert die Sonne Teilchen ab, die das Magnetfeld der Erde stören und die Atmosphäre durch erhöhte Strahlung erwärmen. Das führt dazu, dass die atmosphärische Dichte zunimmt und Objekte im Orbit, zum Beispiel Satelliten, mit mehr Widerstand konfrontiert sind. Sie bremsen ab. Im Extremfall können Satelliten im Zuge eines solchen Sonnensturms schließlich abstürzen.