SpaceX-Rakete verglüht spektakulär über Mexiko

Was einem Meteoriten gleicht, ist in Wahrheit eine 5 Jahre alte Falcon 9.

Eine SpaceX-Rakete verglühte über Mexiko. 5 Jahre zuvor hat sie den kommerziellen Kommunikationssatelliten Echostar 23 in den Orbit befördert. Konkret handelt es sich um den Wiedereintritt der zweiten Stufe einer Falcon 9 in die Erdatmosphäre am vergangenen Samstag.

„Am heutigen Abend wurde ein ,Meteorit' über Nord-Mexiko gesehen“, so ein Tweet des spanisch-sprachigen Mediums Frontera Espacial, der mit einem Video zu der verglühten Rakete veröffentlicht wurde. Bei diesem „Meteoriten“ handelte es sich um die zweite Stufe der Space-X-Rakete, die im März 2017 gelauncht wurde.