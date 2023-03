Starlink-Satelliten zerstören immer mehr Hubble-Bilder

Stark steigende Anzahl an Satelliten

In den Jahren zwischen 2009 und 2020 war auf 3,7 Prozent aller Hubble-Bilder von einer Satellitenspur geprägt. 2021 waren es bereits 5,9 Prozent. In diesem Jahr waren allerdings nicht einmal 2.000 solcher Kommunikationssatelliten Orbit, mittlerweile sind es bereits rund 4.000.

Hubble umkreist die Erde derzeit in einer Höhe von rund 538 Kilometer, was nur ungefähr 10 Kilometer unterhalb der meisten Starlink-Satelliten ist. Fotografiert Hubble also in die Weiten des Weltalls, sind Beeinträchtigungen durch Starlink-Satelliten zu erwarten.