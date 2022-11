Starlink-Alternative: EU will eigenes Satelliten-Internet aufbauen

6 Milliarden Euro sollen in das EU-eigene Satelliten-Netzwerk investiert werden.

Die EU will eine eigene Starlink-Alternative aufbauen und 6 Milliarden Euro darin investieren. Geplant ist, ein Netzwerk aus bis zu 170 Internet-Satelliten zwischen 2025 und 2027 aufzubauen. Diese sollen im niedrigen Erdorbit kreisen und neben Europa auch Afrika mit Breitbandinternet versorgen.

Bereits kommende Woche könnten sich die EU-Staaten mit dem EU-Parlament auf das Projekt einigen, wie Reuters berichtet. Etwa die Hälfte der Investition soll die EU bezahlen, für den Rest soll der private Sektor aufkommen.

Geld aus anderen Projekten abziehen

Woher die EU die 2,4 Milliarden Euro einholen soll, darüber ist man sich noch uneinig. Die EU will das Geld von anderen Projekten abziehen und nicht ausgegebene Mittel umwidmen. Die letzten Details zum Vorhaben will man jedenfalls am 17. November klären.

Die Europäische Union hatte bereits im Jahr 2020 eine Machbarkeitsstudie zu dem Netzwerk für mehr als 7 Millionen Euro in Auftrag gegeben.

Zu den großen europäischen Playern in diesem Sektor zählen etwa Eutelsat, Arianespace oder Thales Alenia Space.