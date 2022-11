Starlink drosselt Internet-Geschwindigkeit für Vielnutzer

Starlink will ab Dezember Nutzer*innen in den USA und Kanada, die mehr als 1 Terabyte Daten pro Monat verbrauchen, die Internet-Geschwindkeit drosseln. Das geht aus den vor kurzem veröffentlichten neuen Fair-Use-Richtlinien des Satelliten-Internetanbieters hervor.

Konkret geht es dabei um den Datenverbrauch zwischen 7.00 und 23.00 Uhr, berichtet The Verge. Überschreitet der monatliche Datenverbrauch in diesem Zeitraum die 1-TB-Schwelle, sollen die Anschlüsse verlangsamt werden.

Ein Zehntel der Nutzer*innen betroffen

Laut Starlink betrifft die Änderung weniger als 10 Prozent der Nutzer*innen. Sie sollen sich für 25 US-Cent pro Gigabyte hohe Geschwindigkeit bis zum Ende der monatlichen Abrechnungsperiode dazu kaufen können, heißt es weiter.

Starlink verweist darauf, dass die Maßnahmen notwendig seien, um das Angebot mit der Nachfrage der Nutzer*innen in Einklang zu bringen. Die Downloadgeschwindigkeit des Satelliten-Internets hatte sich zuletzt wegen zunehmender Nutzer*innen-Zahlen verlangsamt. In den USA wurden etwa im September statt einer durchschnittlichen Downloadgeschwindigkeit von zuvor 90 Mbit/s an manchen Orten nur noch 60 Mbit/s gemessen.

Starlink zählt weltweit mehr als 400.000 Kund*innen. Für 85 Euro im Monat und einmaligen Hardwarekosten von 480 Euro ist es auch in Österreich erhätlich. Versprochen werden Geschwindigkeiten von 50 bis 200 Mbit/s . Rund 2.800 Satelliten des Anbieters befinden sich bereits im Orbit. Tausende weitere sollen in den nächsten Jahren dazukommen.