Corrosion Ray revolutioniert Aufspüren von Korrosionsschäden

Korrosion zählt zu den größten Feinden von Werkstoffen. Nahezu alle Metalle leiden unter dem, was wir üblicherweise bei Baustählen als Rost kennen. In der Industrie müssen Produktionsanlagen darum regelmäßig auf Korrosionsschäden überprüft werden. Das ist sehr zeitaufwändig und kostenintensiv. Konventionelle Verfahren, um die interkristalline Korrosionsbeständigkeit eines Werkstoffs zu bestimmen, dauern heute zwischen 2 und 6 Wochen, je nach gewähltem Verfahren .

Die Firma wird unter anderem von der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) unterstützt. Dort sind sie Teil des Moduls Seedfinancing – Deep Tech. In diesem Rahmen werden auf angewandter Forschung und Entwicklung basierende unternehmerische Gründungs- und Scale-up-Vorhaben unterstützt, die durch Entwicklung von Vorserien-Produkten, Produkten und Dienstleistungen einer wirtschaftlichen Umsetzung zugeführt werden.

Corrosion Ray

MPC² hat den Corrosion Ray entwickelt. Dieses portable Prüfgerät ermöglicht es, die Korrosionsbeständigkeit von Bauteilen im Allgemeinen, vor allem aber von Schweißnähten, direkt am Bauteil zu untersuchen – und das schneller, präziser und umweltfreundlicher als je zuvor.

Prohaska, der ursprünglich aus der Hochdrucktechnik kommt und dort mehrere Jahre als Geschäftsführer tätig war, beschäftigte oft das Problem, dass Schweißnähte nicht direkt vor Ort auf ihre Korrosionsbeständigkeit geprüft werden können. Im Falle von Fertigungs- und / oder Rohmaterialfehlern kommt es im Projektgeschäft in regelmäßigen Abständen zu starken Projektverzügen und damit hohen Pönaleforderungen der Kunden. Grund ist, dass die Fehleranalyse und -beseitigung aufgrund der langen Prüfdauer konventioneller Verfahren viele Wochen bis sogar Monate in Anspruch nehmen und zudem Proben aus dem zu prüfenden Bauteil entnommen werden müssen. Abgesehen von ihrer langen Dauer haben herkömmliche Verfahren den Nachteil, dass sie sehr energieintensiv sind und große Mengen an Chemikalien benötigen. Der Corrosion Ray hingegen reduziert nicht nur die Dauer, sondern auch den Energie- und Chemikalienverbrauch um über 90 Prozent.

Der Corrosion Ray basiert auf der DL-EPR-Methode (Double Loop Electrochemical Potentiokinetic Reactivation). Vereinfacht gesagt, wird dabei elektrische Spannung an das zu prüfende Material angelegt und das Werkstoffverhalten in einer bestimmten Prüflösung gemessen. "Die DL-EPR – Methode ist eine elektrochemische Prüfmethode, welche in der Lage ist, auch mikroskopisch kleine Zonen in Stahl- und Nickelbasiswerkstoffen sichtbar zu machen, in welchen die Korrosionsbeständigkeit aufgrund lokaler Elementverarmung - vor allem an Chrom und Molybdän - verringert ist", präzisiert Prohaska.

➤ Mehr lesen: Wie eine Wiener Firma Triebwerke für Mini-Satelliten revolutioniert