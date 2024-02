Grazer Start-up entwickelt Hautcreme gegen Neurodermitis

Hautausschlag und Juckreiz sind 2 Symptome von Neurodermitis . Die Hautkrankheit plagt Schätzungen zufolge 3 Prozent der Erwachsenen und fast jedes 4. Kind in Europa und Nordamerika. Allein im deutschsprachigen Raum sind rund 5 Millionen Menschen davon betroffen. Behandelt werden kann sie unter anderem mit Cortison. Wegen möglicher Nebenwirkungen ist das aber für viele Betroffene problematisch.

In abgelaufener Rohmilch machte sie einen geeigneten Bakterienstamm ausfindig. Die guten Bakterien am Leben zu halten, um sie mit einer Creme auf die Haut auftragen zu können, sei eine große Herausforderung gewesen, erzählt Wallner. Dafür sorgt eine neuartige Zellverkapselungstechnologie , die auch zum Patent angemeldet wurde.

In den ersten Monaten wurden bereits mehr als 1.000 Stück verkauft, erzählt Wallner, die sich seit 2022 hauptberuflich dem Start-up widmet.: "Wir bekommen fast jeden Tag tolle Rückmeldungen."

Seit November am Markt

Finanziert wurde die Entwicklung mit Eigenmitteln, aber auch mit Förderungen, etwa von der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) und der Forschungsförderungsgesellschaft FFG. Förderungen gab es auch für den Markteintritt. "Momentan müssen wir kein Kapital anwerben", sagt Wallner. Mit Investor*innen sei man aber bereits seit längerem in Kontakt.

Expansion

Vorerst wird die Lösung des Grazer Start-ups nur in Österreich verkauft. In einem nächsten Schritt soll sie auch in Deutschland und der Schweiz angeboten werden, erzählt Wallner. Auch aus anderen Ländern gebe es bereits Vertriebsanfragen.

Besonders spannend wäre der asiatische Markt, vor allem Südkorea oder Japan, sagt die Gründerin. Dort seien die Menschen mit dem Thema bereits vertraut: "Probiotika sind dort selbstverständlich."

