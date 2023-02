Transkranielle Magnetstimulation (TMS) wird bereits seit einigen Jahren in der Migränetherapie eingesetzt. Dabei werden die Neuronen im Gehirn mit starken Magnetfeldern so weit angeregt, bis sie feuern. Je nach Rhythmus und Stärke des Magnetfeldes wird so die Hirnaktivität angeregt oder gehemmt, was Migräneattacken verhindern kann. Die Therapie wird auch bei Depressionen und Demenz eingesetzt.

Neu ist auch das Protokoll , also die Abfolge der magnetischen Impulse, mit denen das Gehirn stimuliert wird. Die wurden in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt. Bei einer medizinischen Studie aus dem Vorjahr zeigte sich eine durchschnittliche Halbierung der Migräneattacken bei 90 Prozent der Proband*innen. „Das war allerdings ohne Closed Loop“, erklärt Gerbert. Mit dem Verfahren sollen die Attacken noch weiter reduziert werden.

Wenn alles gut läuft, kommt das Gerät 2026 in den Handel. Ein Wermutstropfen: Obwohl das Start-up seinen Hauptsitz in Wien hat, will man sich zuerst auf die USA als Zielmarkt konzentrieren. „Die Zulassung in den USA ist einfach um 2 Jahre schneller“, sagt Lerchbammer-Kreith. Zudem stehe man der Technik dort offener gegenüber. Erst danach werde man das Headset in Europa und weltweit ausrollen.

Leistungsoptimierung für das Gehirn

Bei Brightmind.AI will man sich nicht auf die Migränetherapie beschränken. Weitere Geräte zur Behandlung von Depressionen, in der Schlaganfall-Reha oder Demenz sollen folgen. Auch zur Leistungsoptimierung des Gehirns könne so ein Stimulationsheadset eingesetzt werden. „Heute in 10 Jahren soll jeder ein Brightmind-Gerät Zuhause haben, das auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist“, sagt Lerchbammer-Kreith.