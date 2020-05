“Unser Ziel ist Gedankenübertragung”

Gehirns

Versuchsperson A muss eine EEG-Haube (Elektroenzephalogramm) tragen, während der Empfänger an ein Gerät zur transkraniellen Magnetstimulation angeschlossen wird. “Die Signale, die wir mit demEEG messen sind kleinste Änderungen in der elektrischen Aktivität des, in der Größenordnung von Mikrovolt. Wir haben in unserem Versuch tatsächlich das erste Mal zwei menschlichemit nicht invasiver Technologie miteinander verbunden und eineverschickt”, so

Der Informationsaustausch ist allerdings sehr limitiert und funktioniert in diesem Versuchsaufbau nur in eine Richtung. Durch koordiniertes Auslösen der Lichtimpulse kann Person A einfache Botschaften in Binärcode an Person B schicken. Im Experiment entspricht eine imaginierte Handbewegung einer 1 und eine Fußbewegung einer 0. So konnte das Wort "hola" (Hallo in katalan beziehungsweise spanisch) erfolgreich übertragen werden. Die Botschaft wurde dazu in einen 20-Bit-Block verpackt und dann sieben Mal verrschickt, damit bei der Ankunft durch Vergleich der Botschaften Übertragungsfehler korrigiert werden konnten. Die Übertragungsgeswchwindigkeit betrug zwei Bit pro Minute.