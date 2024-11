Die besten Notiz-Apps 2024 für iOS und Android

Eine der wohl wichtigsten Apps auf jedem Smartphone ist die Notiz-App. Vom digitalen Schmierpapier bis zum Ersatz für MS-Office und Co. erfüllen Notiz-Apps ein breites Spektrum an Aufgaben.

Notion

Die wohl umfangreichste Notiz-App auf dem Markt ist derzeit Notion. Notion gibt uns beim Erstellen von Notizen die größtmögliche Freiheit. Wir legen hier mit einer vollkommen blanken Seite los und verwandeln diese nach unserem Geschmack. To-dos, Tabellen, Templates, Bilder, Videos, Links und noch viele mehr lassen sich beliebig einfügen.

Jede Notiz agiert gleichzeitig wie ein Ordner, in dem wir noch mehr Notizen und Unter-Notizen anlegen können. Auch bei Notion setzt man standardmäßig auf einen klassisch weißen Canvas ohne viel Farbe. In Sachen Notiz-Gestaltung sind uns aber kaum Grenzen gesetzt. Markdown, Schriftarten und Farben lassen sich beliebig setzen. Per Tagging erleichtern wir außerdem das Sortieren und Suchen. Eine Besonderheit von Notion ist auch die Fülle an Features abseits des klassischen Schreibens.

So lassen sich Notizen beispielsweise in einfache Webseiten umwandeln, mit anderen an Notizen und Projekten kollaborieren und auch ein Schreibassistent auf AI-Basis kann mittlerweile genutzt werden. Notion enthält in der kostenlosen Version Beschränkungen, wie etwa ein Upload-Limit von 5 MB pro Datei. Das Premium-Abonnement ist ab 12,99 Euro pro Monat erhältlich.

Notion ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.