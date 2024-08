Wie eine Wiener Firma Triebwerke für Mini-Satelliten revolutioniert

Das Start-up GATE Space will mit seiner patentierten Technologie Satelliten über die gesamte Lebensspanne steuerbar machen.

Fast wöchentlich starten heutzutage neue Satelliten ins All. Viele sind gerade mal so groß wie eine Waschmaschine. Sie führen Messungen durch, dienen der Kommunikation oder Ortung. Solche kleinen Satelliten haben den Nachteil, dass sie oft monatelang unterwegs sind, bis sie ihren eigentlichen Einsatzort erreichen. Das Wiener Start-up GATE Space will diese Zeit nun auf Stunden oder sogar wenige Minuten verkürzen. Dafür entwickelt das junge Team aus Ingenieuren ein eigenes, kompaktes Triebwerk. Dieser „GATE Thruster“ ist weltweit einzigartig. Anders als andere Triebwerke auf dem Markt soll damit die Schubkraft kontinuierlich angepasst werden können. Normalerweise können solche Triebwerke nur ein- oder ausgeschaltet werden. Komplexe Schubregelung war bisher nur bei riesigen Millionen-Projekten möglich, wie dem Landesystem SkyCrane der NASA. Die Plattform setzt Fahrzeuge auf der Marsoberfläche ab. ➤ Mehr lesen: Österreichs Raumfahrt: Kompetent, aber ausgebremst

„Die Herausforderung ist es, etwas, das bisher nur teuer, groß und komplex lösbar war, in einem kleinen, simplen und kostengünstigen Produkt zu verpacken, das jeder in seinem Satelliten verwenden kann“, erklärt GATE-Space-Gründer Moritz Novak im futurezone-Gespräch. Patentierte Technologie für kleine Satelliten Ihre patentierte Technologie ist dabei besonders flexibel. Mit den Triebwerken sollen die Satelliten nicht nur zum Einsatzort gebracht werden, sondern ihre Position auch halten können. Es erlaubt ihnen, etwa bei drohenden Kollisionen mit Weltraumschrott, Ausweichmanöver zu fliegen. Schließlich bringt es den Satelliten am Ende seines Einsatzes auch zurück in die Atmosphäre, wo er verglühen und damit richtig entsorgt werden kann. „Wir decken die gesamte Lebensdauer eines Satelliten ab“, beschreibt es Novak. Zusammen mit der europäischen Raumfahrtagentur ESA arbeitet das Team zudem an einem Projekt, um die Triebwerke auch für die Landung auf anderen Himmelskörpern wie dem Mond und dem Mars nutzbar zu machen. ➤ Mehr lesen: Phi-Lab der ESA eröffnet: Schwechat wird Tor zum Weltraum

Individuelle Antriebsmodule Dafür will GATE Space 2 Produktlinien marktreif machen. Zum einen sollen die Triebwerke selbst in 3 verschiedenen Größen mit jeweils unterschiedlicher Schubkraft verkauft werden. Diese können dann in den eigenen Antrieb integriert werden und sollen zwischen 30.000 und 50.000 Dollar kosten. Will sich ein Kunde gar nicht selbst mit der Antriebskonstruktion beschäftigen, kann GATE Space mit dem 2. Produkt, dem "Jetpack", eine Komplettlösung individuell auf seine Bedürfnisse zuschneiden. Geliefert wird dann ein komplettes Antriebsmodul mit Triebwerken, Treibstofftanks, Verrohrung und Elektronik. „Der Kunde muss nur mehr ein Kommando an das Jetpack schicken, welches das Manöver selbstständig durchführt“, sagt Novak. 300.000 bis 550.000 Dollar muss man dafür ausgeben. Entwicklung am Testgelände am Wiener Hafen Aktuell entwickelt Gate Space einen Prototyp. Dafür hat das Start-up eine Testanlage am Wiener Hafen. 3-mal wöchentlich werden dort Tests durchgeführt. Diese Frequenz hoffen sie bald zu erhöhen. Aktuell arbeitet das Team mit Komponenten von externen Zulieferern, was mit Wartezeiten verknüpft ist. Mit einer eigenen Fertigungsanlage soll die Konstruktionszeit für eine neue Testversion künftig von 2 Wochen auf 3 Tage verkürzt werden.

Moritz Novak, Gründer von GATE Space © Gate Space