Der innere Erdkern ist weicher als gedacht

Rund 4.800 Kilometer müsste man nach unten graben, um im inneren Erdkern anzukommen. Ein solcher Schacht würde durch verschiedene Schichten führen, die aus unterschiedlichen Materialien mit einer jeweils unterschiedlichen Dichte bestehen.

Würde man auf den inneren Erdkern treffen, könnte es eine kleine Überraschung geben. Denn bislang ging man davon aus, dass der Innenkern fest ist. Neuesten Erkenntnissen zufolge, ist aber zumindest die äußere Schichte des Innenkerns deutlich weicher und flüssiger als zuvor angenommen.

Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschafter der University of Southern California in Los Angeles, die ihre Studie in der Fachpublikation Nature Geoscience veröffentlicht haben.

