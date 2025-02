Elon Musk will OpenAI mit Milliarden-Angebot übernehmen

Der Streit zwischen OpenAI und Elon Musk geht in eine neue Runde. Nun will der reichste Mann der Welt sein Geld einsetzen, um an das KI-Start-up zu gelangen. Eine von dem Tech-Milliardär angeführte Investorengruppe hat ein fast 100 Milliarden Dollar schweres Angebot eingereicht, um die Kontrolle über den ChatGPT-Erfinder zu übernehmen.

Die 97,4 Milliarden Dollar (rund 94,4 Mrd Euro) schwere Offerte sei am Montag dem Verwaltungsrat von OpenAI übermittelt worden, sagte ein Anwalt von Musk dem "Wall Street Journal".

Seitenhieb gegen Musk

OpenAI-Chef Sam Altman reagierte spöttisch. "Nein, danke", schrieb er auf Musks Online-Plattform X. Aber man würde ihm Twitter für 9,74 Milliarden Dollar abkaufen, wenn er dies wolle.

Der Tech-Milliardär hatte 2022 für Twitter rund 44 Milliarden Dollar bezahlt. Darüber hinaus äußerte sich OpenAI nicht. Der Verwaltungsrat dürfte nicht unter Druck stehen, sich mit dem Angebot zu befassen.

