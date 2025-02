Elon Musk sperrt Regierungsangestellte von Computersystem aus

Elon Musk hat in der ​​zentralen Personalbehörde der US-Bundesregierung Vertraute in der Führungsetage installiert.

Elon Musk hat in der neuen US-Administration unter Donald Trump eine bedeutende Rolle zugeteilt bekommen. So ist es seine Aufgabe, Staatsausgaben zu kürzen.

In diesem Zusammenhang soll er das U.S. Office of Personnel Management (OPM) mit ihm vertrauten Personen besetzt haben. Das berichtete kürzlich Wired. Dabei handelt es sich um die zentrale Personalbehörde der US-Bundesregierung.

➤ Mehr lesen: Donald Trump gibt Elon Musk "DOGE"-Ministerium

Kein Zugriff auf wichtiges System

Musks Vertraute im OPM sollen nun Regierungsangestellte von zentralen Computersystemen ausgesperrt haben. Ein betroffenes System enthält sensible Daten von Millionen Bundesangestellten. Dies geht aus internen Quellen und Dokumenten hervor, die Reuters vorliegen. Gesperrt wurde demnach unter anderem die Datenbank Enterprise Human Resources Integration, die Sozialversicherungsnummern, Geburtsdaten, Gehaltsinformationen, Leistungsbewertungen und private Wohnadressen von Regierungsangestellten enthält. Betroffene können sich zwar noch in ihre Computer einloggen und etwa E-Mails verwenden. Der Zugang zu den Daten bleibt ihnen aber verwehrt.

2 anonyme OPM-Mitarbeiter berichten von abruptem Zugriffsentzug langjähriger Mitarbeiter. "Wir haben keine Einsicht, was mit den Systemen geschieht. Das birgt erhebliche Sicherheitsrisiken", heißt es von den anonymen Quellen. Das OPM hat zudem Memos verschickt, in denen es Beamte dazu auffordert, Abfindungsangebote für ihre Kündigung und einen Urlaub an einem “Traumziel” in Betracht zu ziehen.

Die radikalen Schritte erinnern an Musks Übernahme von Twitter. Auch damals wurden Angestellte von einem Tag auf den anderen von Systemen und Gebäuden ausgesperrt. Ebenfalls an die Twitter-Übernahme aus 2022 erinnert folgende Praxis: So sollen Musks Mitarbeiter in den OPM-Büros Schlafsofas installiert haben, um rund um die Uhr arbeiten zu können.

➤ Mehr lesen: Twitter-Angestellte warten auf Entlassungs-Mail

Vertraute im OPM

Zur neuen Führungsetage im OPM zählen langjährige Wegbegleiter von Musk. Darunter Brian Bjelde (ehem. SpaceX-Vizepräsident), die Musk-Vertraute Amanda Scales sowie Technikspezialisten von Tesla und The Boring Company.

Die Umbrüche in den Regierungsstellen erfolgen nach einer Executive Order vom 20. Januar 2025, mit der die Trump-Administration eine massive Reduktion der Bundesangestellten bis 2026 anordnete.

➤ Mehr lesen: Trump, der “nützliche Idiot” größenwahnsinniger Tech-Milliardäre

"Sie schalten alles ab, ohne zu wissen, was sie tun"

Auch ehemalige Twitter-Mitarbeiter zogen schon vor den jüngsten Berichten Parallelen zu Musks radikalem Umbau des Sozialen Netzwerks, der dort zu Betriebsstörungen führte. “Sie kommen rein, verstehen keinen Kontext, schalten alles ab, ohne zu wissen, was sie tun”, schrieb etwa die Ex-Twitter-Managerin Lara Cohen vor wenigen Tagen auf Threads.

Musk sei “kein Genie”, erklärte Cohen weiter. Dies treffe auch auf die Leute zu, mit denen er sich umgibt. Diese seien “arrogante Tyrannen”. Bei Twitter handelte es sich um ein Social-Media-Unternehmen, jetzt gehe es aber um das Land. “Das wird den Menschen irreparablen Schaden zufügen”, so Cohen.