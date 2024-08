Extrem wertvoller Asteroid rostet wahrscheinlich

„16 Psyche“ wurde ein gigantischer Asteroid getauft, der 100.000 Billiarden Dollar wert sein könnte. Das schätzen zumindest Forscher, die in seinem Inneren extrem seltene und kostbare Metalle vermuten.

➤ Mehr lesen: The Rubber Room: Der am besten geschützte Raum der NASA

Nun haben Forscher in Aufnahmen des James-Webb-Weltraumteleskops der NASA dort jedoch eine Chemikalie entdeckt, die darauf hindeutet, dass der Asteroid an seiner Oberfläche rosten könnte. Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichten sie kürzlich in einer Fachzeitschrift.

Besteht zu 95 Prozent aus Metall

Psyche ist ein riesiger, kartoffelförmiger Asteroid, der zwischen den Planeten Mars und Jupiter um die Sonne kreist. Damit ist er 3-mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde.

Es ist der einzige Asteroid, der zu 95 Prozent oder sogar mehr aus Metall besteht und gleichzeitig sehr groß ist. Er hat einen Durchmesser von 200 km und ist damit so groß wie der US-Staat Massachusetts. Forscher vermuten, dass es sich um die Überreste eines einstigen Planeten handeln könnte, von dem nur noch die Metalle im Kern übrig geblieben sind.