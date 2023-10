NASA-Raumsonde zu Metall-Asteroiden Psyche gestartet

Die Raumsonde Psyche wurde am Freitag von einer SpaceX-Rakete ins All geschossen. Ihr Ziel soll sie 2029 erreichen.

Die NASA hat ihre erste Mission zum Asteroiden "(16) Psyche" erfolgreich gestartet. Die gleichnamige Psyche-Raumsonde hob am Freitag um 16.19 Uhr an Bord einer Falcon Heavy-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida ab. Ziel der Mission ist es, den Metallasteroiden genauer zu untersuchen.

6 Jahre unterwegs

Bis die Sonde beim Asteroiden ankommt, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. 3,6 Milliarden Kilometer ist der Himmelskörper von der Erde entfernt, der sich zwischen Mars und Jupiter befindet. 6 Jahre lang wird die Raumsonde unterwegs sein, bis sie ihn erreicht. Es wird das erste Mal sein, dass eine Raumsonde ein Objekt mit einer metallenen Oberfläche untersucht.