Raumsonde Voyager 1 sendet mysteriöse Daten: Was die NASA nun vor hat

Mitte Mai hatte die NASA bekannt gegeben, dass die Raumsonde Voyager 1 derzeit „bizarre Nachrichten“ an die Erde sendet, bei der die Ingenieur*innen sich am Kopf kratzen müssen, weil diese absolut keinen Sinn ergeben und völlig zusammenhanglos sind. Seither versucht das Team der Voyager 1 das Problem zu lösen.

Die Nachrichten wirken wie zufällig generiert und entsprechen absolut nicht dem, was die Raumsonde, die sich bereits seit fast 45 Jahren im All befindet, sonst so von sich gegeben hat. „Wir haben ein Problem mit der Voyager 1“, sagte Thomas Zurbuchen, bei einem Meeting mit dem nationalen Board der Akademie der Wissenschaften und des Weltraums in den USA.

Verzögerte Kommunikation

Und die Lösung des Problems gestaltet sich als äußerst schwierig. Man wisse zwar, dass die problematischen Daten vom sogenannten „Attitude Articulation and Control System“ oder AACS, stammen, heißt es. Das ist die Bordausrüstung, die die Position des Fahrzeugs im Weltraum misst, meldet und ändert.

Aber die große Distanz zwischen Erde und Raumschiff macht es äußerst kompliziert, einzugreifen. Voyager 1 ist nämlich 14,5 Milliarden Meilen von der Erde entfernt. Das bedeutet, dass Licht 20 Stunden und 33 Minuten braucht, um diese Strecke zurückzulegen. „Stellt euch vor, ihr habt ein Gespräch mit jemandem, der jeden Tag nur ein Wort sagen kann und ihr nur jeden zweiten Tag eine Rückmeldung bekommt“, bringt Zurbuchen als Vergleich.

Hoffen auf Problemlösung des Teams

Der NASA-Ingenieur ist zuversichtlich, dass das Voyager-Team das Problem lösen wird, wie er in einem Artikel von space.com zitiert wird. Gleichzeitig betont er jedoch, dass die Voyager 1 nicht „für immer“ im All bleiben kann. „Ich sage nicht, dass das das Ende der Mission ist“, so Zurbuchen. „Seit ich bei der NASA bin, hat es immer wieder Probleme gegeben, die das Team gelöst hat. Aber, wenn man die Probleme eines Tages nicht mehr lösen kann, müssen wir daraus Konsequenzen ziehen.“ Sowohl die Voyager 1 als auch 2 sind fast 45 Jahre alt, was weit über ihrer ursprünglichen Lebenserwartung liegt.