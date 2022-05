Die bizarren Nachrichten, die uns die Raumsonde Voyager 1 sendet

Am Mittwoch hatte die NASA erklärt, dass die Raumsonde Voyager 1 derzeit „bizarre Nachrichten“ an die Erde sende, bei der die Ingenieur*innen sich am Kopf kratzen müssen, weil diese absolut keinen Sinn ergeben und sie völlig zusammenhanglos sein sollen. Diese wirken wie zufällig generiert und entsprechen absolut nicht dem, was sich auf der Raumsonde, die sich bereits seit fast 45 Jahren im All befindet, sonst so von sich gegeben hat (wir haben bereits berichtet).



Nun wurde bekannt, dass die problematischen Daten vom sogenannten „Attitude Articulation and Control System“ oder AACS, stammen. Das ist die Bordausrüstung, die die Position des Fahrzeugs im Weltraum misst, meldet und ändert. Das System hält eine Antenne auf die Erde gerichtet, wodurch es Daten nach Hause senden kann, wie „Mashable“ berichtet.



Das NASA Jet Propulsion Laboratory sagt, dass es zwar „nicht ungewöhnlich“ sei, wenn eine Raumsonde nach so langer Zeit im All plötzlich nur noch verrückte Nachrichten ausspuckt, weil es so viele Widrigkeiten im All gibt, die diesen Zustand auslösen. Dennoch stellt das Ereignis die Zukunft der Langzeitmission der Voyager 1 in Frage. Wenn die Raumsonde weiterhin solche verrückten Nachrichten sendet, obwohl alles sonst normal zu funktionieren scheint, wird es kritisch.