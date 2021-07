Raumsonde Voyager 1 zündet nach 37 Jahren Antriebsdüsen

Im interstellaren Raum

Voyager ist derzeit das einzige von Menschenhand erschaffene Fluggerät, das sich im interstellaren Raum befindet. Das Raumschiff ist 20,9 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt und muss seine Antenne immer wieder so ausrichten, dass es mit der Erde kommunizieren kann. Um die jahrezehntelang ungenützten Düsen benutzen zu können, mussten sich die Wissenschaftler durch Aufzeichnungen längst ad acta gelegter Programmiersprachen wühlen und neuen Code zum Testen schreiben.

Zur Überraschung der Forscher klappten die Experimente einwandfrei. Am 28.11. wurden die Düsenantriebe, die sich jeweils nur für Millisekunden einschalten, um die Position der Raumsonde zu adjustieren, aktiviert. Da sämtliche Tests ohne Probleme verliefen, will die NASA die vier Backup-Düsen ab Anfang 2018 permanent verwenden. Auch bei Voyager 2, das in einigen Jahren den interstellaren Raum erreichen soll, überlegt man, diese Zusatzdüsen zu aktivieren.