Raumsonde Voyager 1 liefert rätselhafte Daten

NASA-Ingenieur*innen untersuchen "anomale Telemetriedaten", die von der Raumsonde Voyager 1 gesendet werden.

Zwar funktioniere die Sonde und sei auch in der Lage, Befehle von der Erde zu empfangen und auszuführen, aber das Attitude Articulation and Control System (AACS), das dabei hilft, die Antenne der Sonde auf die Erde auszurichten, gebe derzeit nicht wieder, was tatsächlich an Bord passiere, heißt es in einer Mitteilung des Jet Propulsion Laboratory der NASA . Es mache den Anschein, als würden die Daten zufällig generiert, auf jeden Fall würden sie keinen möglichen Zustand des Systems widerspiegeln

Auch wenn die Daten anderes nahelegen würden, scheine die Antenne nach wie vor richtig ausgerichtet zu sein, so die NASA-Ingenieur*innen, das Signal der Datenübertragung sei jedenfalls nach wie vor stark. Es sei deshalb nicht notwendig in den "Safe Mode" zu wechseln.

Signal braucht mehr als 20 Stunden

Voyager befindet sich laut den NASA-Ingenieur*innen derzeit 23,3 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Der Datentransfer zwischen der Sonde und der Erde nehme 20 Stunden und 33 Minuten in Anspruch. Bis also ein Nachricht gesendet und eine Antwort zurückkomme, dauere es knapp 2 Tage, so die Ingenieur*innen.