Grenze des Sonnensystems: "Voyager 2" trifft auf Magnetwand

Als die beiden Sonden vor mehr als 40 Jahren gestartet wurden, "hatten wir keine Vorstellung, wie groß die Blase ist, die die Sonne in das interstellare Medium eingeschnitten hat", erläuterte " Voyager"-Chefwissenschaftler Edward Stone vom California Institute of Technology in einer Pressekonferenz zu den neuen Datenanalysen.

Beide Raumsonden haben die Grenze der Heliosphäre nun in fast gleicher Distanz passiert: " Voyager 1" in etwa 121 Astronomischen Einheiten, " Voyager 2" in rund 119. Eine Astronomische Einheit ist die Entfernung der Erde von der Sonne. Das deutet auf eine symmetrische Kugelform der Heliosphäre hin, zumindest auf einer Seite. Denn beide Sonden haben dieselbe Halbkugel der Heliosphäre durchquert und sie schräg in Flugrichtung unseres Sonnensystems verlassen, das sich durch die Galaxis bewegt.

" Voyager 2" hat die Grenze der Heliosphäre in nur einem Tag passiert, was einen scharfen Übergang zum lokalen interstellaren Medium bedeutet. "Die alte, historische Vorstellung, dass der Sonnenwind sich einfach allmählich reduziert, je weiter man in den interstellaren Raum vordringt, trifft nicht zu", erläuterte " Voyager"-Forscher Don Gurnett von der Universität von Iowa, Ko-Autor einer der Analysen. "Wir zeigen mit " Voyager 2" - und vorher mit " Voyager 1" -, dass es dort draußen eine ausgeprägte Grenze gibt."