Treibstoffleck ließ SpaceX-Rakete über Europa abstürzen

SpaceX erklärt, warum Trümmer in Polen landeten. Ein Treibstoffleck soll schuld am unkontrollierten Absturz der Falcon 9 sein.

Vergangene Woche ist eine Falcon 9 von SpaceX über Europa abgestürzt. Eigentlich hätte die obere Raketenstufe kontrolliert in die Erdatmosphäre eintreten und dann in den Ozean stürzen sollen, aber das hatte nicht funktioniert. Einige Trümmer der Rakete sind deshalb sogar auf europäischen Boden gefallen, etwa in Polen, wie Polskie Radio berichtet.

Nun hat SpaceX den Grund dafür verraten: Ein Treibstoffleck soll daran schuld sein, dass der Absturz der Rakete anders als geplant verlaufen sei. SpaceX konnte die Triebwerke nicht mehr zünden, was zur Folge hatte, dass die Rakete unkontrolliert weiter um die Erde kreiste. Irgendwann trat sie dann in die Atmosphäre über Europa ein, was man vielerorts in Europa mit bloßem Auge sehen konnte.