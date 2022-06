Das verrät die bisher genaueste Karte über den Kleinplaneten Psyche

Der als Kleinplanet klassifizierte Asteroid befindet sich in einer Umlaufbahn um die Sonne im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter . Benannt wurde er nach der Königstochter Psyche aus der griechischen Mythologie.

Deutlich werden aber auch Bereiche erkannt, bei denen beide Eigenschaften schwächer sind. In einem Krater namens Bravo-Golf wird das besonders deutlich. Hier wechselt das Material viel schneller seine Temperatur als in höher gelegenen Bereichen des Asteroiden.

Um diese Mission vorzubereiten, haben Wissenschaftler*innen des MIT eine detaillierte Karte seiner Oberfläche erstellt. Dafür nutzen sie Daten des Radioteleskops Atacama Large Millimeter/Ssubmillimeter Array (ALMA) in Chile. Untersucht wurden das Wärmespeicherpotenzial der Materialien sowie ihre Wärmeleitfähigkeit (Dieelektrizität) . Mit einer Simulation wurden dann Materialien gesucht, die zu den Messungen passen.

Einschläge brachten neues Material

Dafür könnte es 3 Erklärungen geben. Es könnte sich um Regolith handeln, also sehr feines Material, das sich in Pools in den Tälern des Asteroiden gesammelt hat. Regolith erhitzt sich schnell, kühlt aber auch schnell wieder ab.

Eine andere Theorie ist es, dass die niedriger gelegenen Gebiete poröser sind als die höher gelegenen, was ebenfalls zu einem Absinken der Wärmespeicherkapazität führt.

Schließlich könnte der Bravo-Golf durch einen Einschlag entstanden sein. Dadurch könnten sich Silikate auf dem Asteroiden angereichert haben, die für eine niedrigere Wärmeleitfähigkeit verantwortlich sind.