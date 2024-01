The Rubber Room: Der am besten geschützte Raum der NASA

Die Saturn V der NASA ist die bislang leistungsstärkste Rakete, die Menschen ins All befördert hat. Sollte beim Start dieses riesigen Monsters etwas schief gehen, könnte es zu einer gewaltigen Explosion kommen.

Das stellte die US-Raumfahrtagentur vor einigen sicherheitstechnischen Herausforderung: Wie kann man etwa Arbeiter*innen oder Crew schnellstmöglich evakuieren, für den Fall das eine Explosion droht.

Was tun im Notfall?

Einfach davonzurennen oder mit einem Fahrzeug zu fliehen, hielt die NASA für unmöglich. Schließlich rechnete man mit Feuerball, der einen Durchmesser von mindestens 430 Meter hat und Temperaturen von bis zu 1.370 Grad Celsius erreicht.

Also entschied man sich zum Bau eines Bunkers unterhalb des Startpads: Der so genannten Rubber Room. Dieser abgeschiedene Raum war so gestaltet, dass er einer Explosion standhalten konnte, die einer Atombombe ähnelt.

➤ Mehr lesen: Die 33 Starship-Triebwerke formten riesigen "Schock-Diamanten"