Starlink Satelliten-Internet wird um bis zu 50 Prozent billiger

Der Preis für das Satelliteninternet wird an die "lokalen Märkte" angepasst, Auch in Europa fallen die Preise.

Während andere Anbieter ihre Preise erhöhen, geht Starlink einen anderen Weg. Nutzer*innen des von Elon Musk gegründeten Satelliteninternets erhielten kürzlich eine Mitteilung, dass ihre Kosten an die “lokalen Märkte” angepasst werden.

Dabei gehen die Preise nicht rauf, sondern insgesamt herunter. Die monatlichen Starlink-Preise in den Niederlanden reduzierten sich etwa von 124 Euro auf 105 Euro, wie The Verge schreibt. In Großbritannien zahlt man anstatt 89 Pfund (105 Euro) nur noch 75 Pfund (89 Euro).

Starlink-Internet wird deutlich billiger

Auch in Deutschland wurde das Service 20 Euro billiger und kostet nun 80 Euro im Monat. In Österreich kostete das Satelliteninternet bisher 99 Euro im Monat, jetzt wird auf der Website ein Preis von 85 Euro angezeigt.

In Mexiko fiel der Preis sogar von 2.299 Pesos (115 Euro) auf 1.100 Pesos (55 Euro). Das entspricht einer Reduktion von über 50 Prozent. Auch Nutzer*innen aus Chile und Brasilien berichten von Vergünstigungen von etwa 50 Prozent.

Gemeinsame Veranstaltung mit T-Mobile

Ob mit der Preisreduktion auch eine Reduzierung der Geschwindigkeit einhergeht oder strengere Datenobergrenzen eingeführt werden sollen, ist nicht bekannt. SpaceX und T-Mobile kündigten jedoch für den 25. August eine Veranstaltung mit Elon Musk an, um Pläne zur “Erhöhung der Konnektivität” vorzustellen.