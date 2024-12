KI-Firma geht pleite, 800 Dollar teures Kinderspielzeug wird nutzlos

Studien hätten gezeigt, dass der KI-Roboter hilfreich für betroffene Kinder sein kann - vor allem, wenn es darum geht, Freundschaften zu schließen , Kommunikation zu verbessern und Emotionen zu regulieren. So steht es zumindest auf der Website von Embodied, Inc.

Dem Roboter wird das Leben genommen

Weil die Firma nun aber zahlungsunfähig ist, werden die Cloud-Server abgedreht. Damit wird dem "Moxie AI Companion" das Leben genommen. Betroffene Kinder können dadurch eine wichtige Bezugsperson verlieren, erklärt die Psychologin Marion Kern gegenüber heise.de.

Gerade für autistische Menschen stelle jede Veränderung einen enormen Stressfaktor dar, so die Expertin. Dadurch würde sich die Symptomatik oft verstärken, was in einem noch weiteren sozialen Rückzug münden könnte. Die Psychologin zweifelt generell an, ob derartige Roboter für autistische Kinder überhaupt zielführend sind.

Der Moxie-Roboter war mit Mikrofonen, Lautsprechern, einer Kamera und einem animierten Gesicht ausgestattet. Er basierte auf einem Large-Language-Modell und sollte natürliche Konversationen ermöglichen. Der Preis lag bei 799 Dollar.