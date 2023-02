„Jäger-Satelliten“ vor erstem Start ins All

Das Ziel ist, tausende Satelliten des Typs Schakal in den Orbit zu bringen, die dem US-Militär dienen.

Immer mehr Nationen rüsten sich für Konflikte im Weltall. Ein ehemaliger Major der US Air Force, Even Rogers, sieht darin eine Chance, Geld zu verdienen. Er ist der CEO von True Anomaly. Das Unternehmen baut „Jäger-Satelliten“.

Die ersten 2 Stück sollen im Oktober an Bord einer SpaceX-Rakete ins All starten. Die Satelliten heiße Schakale. Ihr Ziel ist sich an die Fersen von anderen Satelliten zu heften, berichtet Wired. Sie jagen sie und nähern sich ihnen auf wenige Hundert Meter, um sie mit Sensoren zu scannen und Fotos zu machen. Dadurch sollen die Fähigkeiten und der Zweck des feindlichen Satelliten herausgefunden werden. Auch die Kommunikation zwischen dem Satellit und der Bodenstation soll abgehört werden.

Rogers deutet bewaffnete Satelliten an

Das ist aber nur der Anfang. Der Schakal soll auch nach „Waffensystemen“ an Bord von Satelliten scannen können. Zudem hat Rogers vergangenes Jahr gesagt: „Das taktische Ausschalten eines feindlichen Raumobjekts kann den Unterschied machen, ob eine Kampfgruppe auf der Erde vernichtet wird oder überlebt. Es gibt viele Arten einen Satelliten zu zerstören. Schließlich sind es nur schwebende Computer.“