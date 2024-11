Uranus ist doch nicht tot: NASA löst 38 Jahre altes Rätsel

Damals zeigten die Messungen, dass das schützende Magnetfeld des Uranus seltsam zusammengedrückt erscheint. Außerdem wurde ein Elektronenstrahlungsgürtel gefunden. Auch Jupiter hat solche besonders starken Strahlungsringe und auf der Erde gibt es mit dem Van-Allen-Gürtel ein ähnliches Phänomen.

Fehlendes Plasma, tote Monde

Allerdings konnte man keine Quelle für die energiereichen Teilchen auf dem Uranus finden. Normalerweise ist dafür Plasma nötig. Das fand sich aber nicht in ausreichenden Mengen auf dem Uranus. Das sorgte für weitere Rätsel.

Denn die 5 großen Monde des Planeten (Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon) müssten eigentlich Wasserionen produzieren wie die Eismonde der anderen äußeren Planeten, Saturn und Jupiter. Diese sollten im Magnetfeld um den Uranus gemessen werden können, gefunden wurde aber nichts. Damals zog man den Schluss daraus, dass die Monde abgestorben und inaktiv sind.

Voyager 2 beobachtete seltenes Ereignis

Ein neuer Blick auf die Daten zeigte jetzt, dass Voyager 2 gerade in dem Moment eine Aufnahme machte, als der Planet von einem Sonnensturm getroffen wurde. „Die Sonde sah Uranus in einem Zustand der nur in 4 Prozent der Zeit vorkommt“, sagt Jamie Jasinski vom Jet Propulsion Laboratory der NASA in einem Statement.