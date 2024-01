Neue Bilder: So sehen Neptun und Uranus wirklich aus

Ein Forscher*innenteam unter der Leitung der Universität Oxford hat eine neue Studie herausgebracht, die ein altes Missverständnis aufklärt. Die Planeten Uranus und Neptun, gemeinsam die "Eisriesen" genannt, werden auf bisherigen Abbildungen meist in relativ unterschiedlichen Farben dargestellt. Uranus ist meist in grünlichem Hellblau zu sehen, während Neptun in dünklerem Azurblau erscheint (siehe Titelbild). In Wahrheit sehen sie sich aber viel ähnlicher, berichtet Phys.org.