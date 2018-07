Warum Uranus so seltsam ist

Wichtig für Exoplanetenforschung

Das Ergebnis der Simulationen der Durham University wirkt sich nicht nur auf die Erforschung des Uranus aus. Der Planet wurde zum letzten und bisher einzigen Mal im Jahr 1986 von einer Raumsonde besucht. Die 1977 von der Erde gestartete NASA-Sonde Voyager 2 flog am Uranus vorbei und entdeckte zahlreiche neue Monde und Ringe um den Planeten. Wie der Saturn besitzt der Uranus Staubringe, allerdings in wesentlich dünnerer Ausführung. Seither wurde der Uranus mit dem Hubble und anderen Weltraumteleskopen weiter untersucht, birgt jedoch immer noch viele Rätsel.

In den vergangenen Jahren wurden viele Exoplaneten entdeckt, die ihrer Größe und Masse nach am ehesten einer etwas kleineren Version von Uranus oder Neptun entsprechen. Der Typ des "Mini-Neptun" scheint einer der meistverbreiteten in der Milchstraße zu sein, berichtet Science Alert. Erkenntnisse über die Entstehung des Uranus könnten also einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des tieferen Weltalls mit sich bringen.