Chinas "Flugzeugträger"-Van erstmals öffentlich vorgeführt

Der chinesische E-Auto-Hersteller XPeng will hoch hinaus - und das im wortwörtlichen Sinne. Auf der Guangzhou Auto Show 2024 und der Airshow China stellte das Unternehmen seinen neuen " Land Aircraft Carrier " vor, der bereits 2026 auf den Markt kommen soll.

Interessanter ist allerdings das eVTOL-Fluggerät ( e lectrical V ertical T akeoff and L anding), das bei der Guangzhou Auto Show zum ersten Mal öffentlich vorgeführt wurde. Maximal 2 Personen können damit 5 bis 6 kurze Flüge unternehmen, bevor das Fluggerät wieder beim "Mutterschiff" aufgeladen werden muss. Der Ladevorgang (30 auf 80 Prozent) soll weniger als 20 Minuten in Anspruch nehmen.

Teurer Spaß

Wer sich so eine Auto/Fluggerät-Kombi zulegen will, muss allerdings tief in die Taschen greifen. Umgerechnet 260.000 Euro soll der Land Aircraft Carrier kosten, XPeng hat allerdings bereits 3.000 Vorbestellungen dafür. Das Unternehmen hofft auf eine jährliche Produktion von 10.000 Stück.