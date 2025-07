Rund um die sozialen Netzwerke der Welt ist in letzter Zeit viel Bewegung. Die Entwicklung von Facebook und Meta im Allgemeinen sowie das Abdriften von X haben für viele neue Projekte gesorgt, die Alternativen bieten möchten.

Neben den Umgangsformen der User auf den jeweiligen Plattformen geht es dabei auch um Themen wie Datenschutz und Dezentralisierung. Abgesehen von ActivityPub, das mit Anwendungen wie Loops und Pixelfed mittlerweile brauchbare Alternativen zu TikTok und Instagram bietet, wird auch bei ATProto, dem Unterbau von Bluesky, an Alternativen gebastelt. Flashes ist einer der Neulinge in diesem Bereich.

Vertraute Optik

Seit einigen Monaten in Entwicklung, hat Flashes bereits den Schritt in den App Store geschafft. Die in Berlin entwickelte App bezeichnet sich selbst als native Bluesky-App für Fotos und Videos.

Nach dem Download der mit rund 35 Megabyte recht schlanken App können wir direkt durchstarten. Das Onboarding besteht lediglich aus einer Anmeldung. Hier können wir einen bestehenden Bluesky-Account nutzen oder einen neuen registrieren. Danach landen wir ohne Umschweife im Home-Screen von Flashes.

Vor unseren Augen erscheint ein vertrautes Bild. Eine Timeline, wie sie Instagram nicht ähnlicher sein könnte. Beim ersten Start zeigt uns die App den globalen Feed, ein bunter Mix aus Bluesky-Posts.

Über das Dropdown-Menü am oberen Bildschirmrand können wir den angezeigten Feed selber wählen. Neben „Folge ich“ gibt es hier auch „Trending“, die Discover-Kategorie von Bluesky, sowie gepinnte und gespeicherte Feeds aus unserem Account.