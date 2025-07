SpaceX will 2 Milliarden Dollar in xAI investieren

SpaceX will einem Bericht des Wall Street Journal zufolge 2 Milliarden Dollar in das KI-Startup xAI von Elon Musk investieren. Die Summe entspreche fast der Hälfte der jüngsten Kapitalerhöhung von xAI in Höhe von 5 Milliarden Dollar.

Für SpaceX sei es eine der größten externen Investitionen. In der Entwicklung seines Starships hinkt es dem Zeitplan hinterher, das Investment in ein anderes Unternehmen könnte zum zusätzlichen Risiko für das Raumfahrtunternehmen werden. SpaceX und xAI waren für eine Stellungnahme zur Investition laut Wall Street Journal zunächst nicht zu erreichen.

Musk leiht sich öfter Geld von SpaceX

Die Investition folgt auf eine Fusion von xAI mit X im März diesen Jahres und bewertet das kombinierte Unternehmen mit 113 Milliarden Dollar. Mit dem Schritt würden die Verbindungen zwischen den Unternehmungen des Tech-Milliardärs vertieft. Gleichzeitig versuche xAI, mit dem Konkurrenten OpenAI mitzuhalten, das im März mit 300 Milliarden Dollar bewertet wurde.

Musk hat in der Vergangenheit mehrmals SpaceX genutzt, um seine anderen Firmen zu unterstützen, wie das Wall Street Journal schreibt. Er habe bei dem Raumfahrtunternehmen beispielsweise ein persönliches Darlehen von 20 Millionen Dollar aufgenommen, um Tesla in seinen Anfangsjahren zu finanzieren. Im Herbst 2022, als er sich für den Kauf von Twitter (heute X) interessierte, lieh er eine Milliarde Dollar von SpaceX.

Fokus auf KI

Musk benannte Twitter 2023 zu X um und erklärte, den Kurznachrichtendienst zur Alles-App ausbauen zu wollen. Zentral dafür ist der KI-Chatbot Grok, der auch im Kundendienst von Starlink und bald in Tesla-Autos eingesetzt wird. Zudem wird eine künftige Integration in die Optimus-Roboter von Tesla erwogen.

Der Chatbot fiel in den vergangenen Monaten durch antisemitische und rassistische Aussagen auf. Am Mittwoch wurde die neueste Version, Grok 4, veröffentlicht.