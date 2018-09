Logitech MX Vertical im Test: Schont die Hand, belastet die Nerven

Man weiß bei der Maus zu Beginn nicht richtig, wie man sie halten soll. So muss man die Hand deutlich höher halten, als man es gewohnt ist. In meinem Fall führte das dazu, dass ich den Mauszeiger weniger präziser steuern konnte als üblich. Nach einiger Zeit gewöhnte ich mich zwar etwas daran, ganz so sicher wie mit einer konventionellen Maus war ich aber auch nach zwei Wochen täglichem Einsatz in der Redaktion nicht.

Was ich allerdings gleichzeitig feststellte war, dass sich meine Maushand tatsächlich weniger leicht verkrampft und sich am Ende des Tages weniger müde anfühlt. Ich habe also trotz der eher unpräzisen Steuerung nicht dazu geneigt, die Hand zu verkrampfen.

Völlig belastungsfrei ist aber auch das Arbeiten mit einer vertikalen Maus nicht, die Belastung des Handgelenks verschiebt sich nur an eine andere Stelle. So liegt sie eher seitlich am Handballen als auf der Handgelenksunterseite.

Tasten, Abtasten und Akku

Die Maus verfügt neben den beiden Haupttasten noch über ein Mausrad, das gleichzeitig als Mittelklick dient. Zusätzlich gibt es an der Oberseite noch eine Taste, mit der die Geschwindigkeit des Mauszeigers angepasst werden kann. Im Bereich des Daumens finden sich noch zwei Tasten, die standardmäßig mit Zurück und Vorwärts belegt sind.

Die Ausstattung ist somit nicht besonders umfangreich, aber ausreichend. Abgesehen von den drei Haupttasten sowie dem Mausrad empfinde ich die Vor- und Zurückknöpfe als sinnvolle Ergänzung. Das schnelle Umschalten zwischen den Geschwindigkeiten kann unter anderem für Gamer interessant sein.