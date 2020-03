7 Tipps, worauf man bei Videokonferenzen achten soll

Weite Teile der Bevölkerung befinden sich im Homeoffice. Um Team-Besprechungen abzuhalten oder berufliche Kontakte zu pflegen, sind Videotelefonate momentan unersetzbar. Nach dem Motto "in der Not frisst der Teufel Fliegen" wird dabei einiges in Kauf genommen: schwer verständliche Kommunikationspartner, kaum erkennbare Gesichter, plötzlich von der Bildfläche verschwindende Personen. In vielen Unternehmen ist Improvisation gefragt und irgendwie bekommt man es am Ende schon hin. Mit einigen wenigen Maßnahmen kann man die Qualität von Videoanrufen aber deutlich steigern.

1. Ausrüstung überprüfen

Nichts kann ein Videotelefonat so sehr stören wie technische Probleme. Rechtzeitig vor einer Konferenz über das Internet sollte man überprüfen, ob die eigene Webcam und das eigene Mikrofon funktionieren. Befindet man sich selbst nicht in einer ruhigen Umgebung - etwa wenn im Hintergrund Kinder spielen - empfiehlt sich ein Headset. Kleine Kopfhörer mit Mikrofon im Kabel reichen meist aus. Viele Videotelefonie-Apps bieten die Möglichkeit, zu überprüfen, wie man von Gesprächspartnern gesehen und gehört wird. Bei Skype kann man etwa Testanrufe durchführen. Wichtig ist auch, auf möglichst gute Internetverbindung zu achten, also etwa auf möglichst guten WLAN-Empfang.

2. Hintergrund

Mit einem Videotelefonat von Daheim gibt man seinen Gesprächspartnern Einblicke in die eigenen vier Wände. Man sollte sich deshalb bewusst sein, was im Hintergrund des Kamerabildes auftaucht. Dreckiges Geschirr und Schmutzwäsche sind tabu. Ein facettenreiches Bild des eigenen Wohnzimmers kann ablenkend sein. Profis achten daher auf möglichst wenig sichtbare Gegenstände oder gar eine Leinwand mit Unternehmensfarben und Logo hinter dem eigenen Sitzplatz.

3. Beleuchtung

Die richtigen Lichtverhältnisse für ein Videotelefonat herzustellen, ist relativ einfach. Am besten positioniert man sich so, dass Tageslicht das eigene Gesicht erhellt. Wer mit dem Rücken zu einem Fenster oder zu einer Lampe sitzt, wird kaum erkennbar sein. Durch eine Deckenleuchte wird man leicht zu einem "Panda" (Schatten im Gesicht). Wer künstliches Licht benötigt, platziert dieses am besten seitlich des Bildschirms.