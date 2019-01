Wiener Start-up verbessert Klangqualität bei allem, was ein Mikrofon hat

Jeder der im Auto schon mal mit einer Freisprecheinrichtung telefoniert oder am Computer ein Videotelefonat geführt hat, weiß, dass eine schlechte Klangqualität dabei schnell den Spaß verdirbt. Genau dies will das Wiener Start-up proactiveaudio ändern.

Überall, wo Menschen mittels Technologie miteinander kommunizieren - sei es am Mobiltelefon, über eine Videokonferenz am Computer oder über eine Freisprechanlage im Auto - könne die proactiveaudio-Software zum Einsatz kommen und die Audioqualität der Kommunikation deutlich verbessern, sagt proactiveaudio-Mitgründerin Barbara Kieslinger gegenüber der futurezone.

"Bei den Freisprecheinrichtungen zum Beispiel sind es meist die Anrufer, die die Person im Auto aufgrund schlechter Klangqualität nicht gut hören können. Hier kann unsere Technologie eine bedeutende Erleichterung bringen." Das Wiener Technologieunternehmen biete eine entsprechende Software-Lösung an, die die Qualität in der gesamten digitalen Sprachkommunikation erhöht, heißt es zusammenfassend von proactiveaudio.

Funktionsweise

Bei einer Videokonferenz ist es für die Audioqualität unter anderem entscheidend, dass das Mikrofon nicht die Stimmen des Gesprächspartners aus den Lautsprechern aufnimmt und weitergibt, da sonst ein Echo beziehungsweise eine Feedbackschleife entsteht, wodurch die Klangqualität wesentlich gemindert wird.

Die patentierte proactiveaudio-Technologie verhindert nun, dass das Mikrofon das Audiosignal aus den Lautsprechern weiterleitet. Proactiveaudio ist also in der Lage, mithilfe einer Software-Lösung dieses störende Echo in der Kommunikation nahezu zu eliminieren. Die Nutzer profitieren durch eine hohe Audioqualität, so als würden sich die Gesprächspartner gegenübersitzen, wie es auf der Homepage von proactiveaudio heißt.

Einsatz bei Sprachassistenten

Neben Videokonferenzen, Freisprecheinrichtungen oder klassischer Mobiltelefonie, könnte die Software-Lösung von proactiveaudio auch bei smarten Sprachassistenten wie Alexa von Amazon, Google Home oder Apples Homepod eingesetzt werden. Gerade bei diesen immer beliebter werdenden Produkten rechnet sich das junge Wiener Unternehmen großes Potenzial aus.

Das selbst entwickelte Audio-Verfahren könne die Klangqualität der smarten Lautsprecher sowie das Erkennen von Sprachbefehlen der integrierten Mikrofone deutlich verbessern, sagt Kieslinger: "Beispielsweise ist unsere Software in der Lage zwischen verschiedenen Stimmen zu unterscheiden. Ebenso kann damit erkannt werden, aus welcher Richtung diese Stimmen kommen."