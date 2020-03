Die besten Videochat-Apps für iOS und Android

Skype

Die Chat-Applikation Skype gehört zu den bekanntesten ihrer Art. 2003 erschienen, kann der Service als Urgestein in der Branche bezeichnet werden. Die Möglichkeit, kostenlos mit Menschen rund um die Welt Sprach- und Videotelefonate sowie Chats durchführen zu können, führte damals schnell zu einer starken Verbreitung.

Seit 2011 befindet sich Skype im Besitz von Microsoft und wird laufend weiterentwickelt. Skype bietet auf fast allen wichtigen Plattformen native Apps an. Immer wieder werden diese aber vor allem für ihre Akku-Belastung kritisiert. Das plattformübergreifend einheitliche Design und Bedienkonzept macht den Einsatz besonders einfach. Zur Nutzung ist nicht mehr als ein Microsoft-Konto notwendig.

Skype beschränkt sich bei seinem Angebot nicht nur auf Einzelgespräche. Bei Videotelefonaten sind unter anderem bis zu 25 Teilnehmer möglich. Sollten unsere Gesprächspartner einmal nicht online erreichbar sein, können Festnetz- und Handynummern über die Anwendung angerufen werden. Die Gebühren dafür variieren je nach Destination.

In Sachen Sicherheit ist Skype nicht unumstritten. Zwar werden Gespräche verschlüsselt, Sicherheitslücken und aufgedeckte Aktionen von Geheimdiensten lassen aber erhebliche Zweifel an der Verschlüsselung zu. So wurde etwa im Zuge der Enthüllungen von Edward Snowden bekannt, dass Microsoft amerikanischen Geheimdiensten direkten Zugriff auf Gespräche gewährte.

Skype ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.