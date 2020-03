So realistisch ist eine Netflix-Drosselung in Österreich

Diese Woche ging ein Schreiben an die österreichischen Internet-Provider. Dienste können offiziell gedrosselt werden, um Überlastungen des Netzes vorzubeugen. In dem entsprechenden Dokument heißt es, dass Maßnahmen darin bestehen können, “bestimmte Kategorien von Diensten (zB Videoanwendungen) weniger prioritär zu behandeln”.

Das heißt, dass Netflix, YouTube und Co beim Datentransfer nicht priorisiert werden. In der Praxis könnte das also bedeuten, dass nicht mehr in der höchsten Auflösung gestreamt werden kann, oder die Dienste bei zu hoher Auslastung für manche gar nicht mehr erreichbar sind.

Ein entsprechender Passus wurde bereits in der EU-Verordnung zur Netzneutralität aus dem Jahr 2015 festgehalten, wie auch Thomas Lohninger von der Bürgerrechtsinitative epicenter.works auf Twitter anmerkt.