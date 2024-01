Raus aus der Lade: 12 Apps für dein altes Smartphone

Maus und Tastatur - Unified Remote

Dank des Touchscreens eignet sich ein altes Smartphone perfekt als Eingabegerät. Mit Unified Remote können wir gemeinsam mit dem jeweiligen Companion Geräte auf Windows-, Linux- und macOS-Basis steuern.

Unified Remote agiert dabei sowohl als Maus, als auch als Tastatur und ermöglicht so Eingaben in unterschiedlichsten Settings. Der Media-PC am Fernseher, der Server im anderen Stockwerk oder eigens entwickelte Kreation beispielsweise auf einem Arduino lassen sich so bequem steuern.

Neben klassischem Input unterstützt Unified Remote außerdem Dateiverwaltung und Mediensteuerung verschiedenster Anwendungen, darunter VLC, Netflix oder Plex. Diese Zusatzsteuerungen sowie individuell anpassbare Steuerungen sind aber nur gegen Aufpreis erhältlich. Einmalig 5,99 Euro werden hierfür fällig.

Unified Remote ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein Abonnement erforderlich.