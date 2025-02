Die besten lokalen KI-Chatbots für iOS und Android

Neben der Privatsphäre sind auch Zensur, Kosten und Offline-Verfügbarkeit ein Thema, das viele Chatbots mit sich herumschleppen. Dank einer großen Auswahl an frei verfügbaren Large-Language-Models (LLM) ist das eigenständige Betreiben eines privaten Chatbots in Kombination mit lokalen KI-Apps ein regelrechtes Kinderspiel.

Fullmoon erlaubt uns, mehrere Threads anzulegen und diese beliebig fortzusetzen. In den Einstellungen können wir neben haptischem Feedback und der Optik auch den System-Prompt für unseren Chatbot einstellen. Standardmäßig ist dieser auf „sei ein hilfreicher Assistent“ gesetzt.

Die wohl größte Auswahl an lokalen Modellen hat Private LLM zu bieten. Starten wir die App zum ersten Mal, haben wir mehr als 60 Modelle zur Auswahl. Darunter etwa Llama 2 und 3.1, Phi-2 3B oder seit neuestem Modelle auf Basis von Deepseek R1 Distill. Die Modelle variieren dabei stark im Umfang, wobei die kleinsten bei knapp einem Gigabyte liegen.

Private AI

Auch bei Private AI haben wir dir Möglichkeit, unterschiedliche Modelle lokal einzusetzen. Beim ersten Start der App lädt Private AI automatisch das Modell Gemma 2 2B herunter, durch Tippen auf das „Switch“ können wir aber ganz bequem zwischen den angebotenen Modellen wechseln. Zur Auswahl stehen hier knapp 25 Modelle, die zwischen 0,8 und 8 Gigabyte groß sind.

Darunter Llama 3.2 1B, Qwen 2.5 7B, Mistral 7B oder Orca Mini V3 7B. Außerdem können wir eigene GGUF-Dateien einspeisen, um zusätzliche Modelle nachzuladen. Möchten wir mit dem Chatbot plaudern, müssen wir zuerst einen System-Prompt hinterlegen. In Private AI wird dies als „Act as“ bezeichnet, also wie die KI agieren soll.

Nach Auswahl dieses Prompts kann dann der eigentliche Chat losgehen. Sprache, Detailgrad und Wissensstand sind auch hier abhängig vom gewählten Modell. Möchten wir, dass Private AI in einer bestimmten Sprache antwortet, sollten wir das bereits im System-Prompt festlegen oder müssen sonst während des Chats explizit nachfragen.

In Sachen Einstellungen ist die App sonst recht zurückhaltend. Chats können nicht gespeichert bzw. wiederhergestellt werden. Während in der kostenlosen Version einige kleinere Modelle enthalten sind, kann der gesamte Umfang per In-App-Kauf um 10,99 Euro freigeschaltet werden.

Private AI ist kostenlos für Android erhältlich.