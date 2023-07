So findet man versteckte Kameras in Ferienwohnung und Hotel

Vermieter*innen können winzige Kameras im Rauchmelder, in Uhren oder Steckdosen verstecken. Wir erklären, wie man sie sucht.

Viele der kleinen Kameras haben eine aktive WLAN-Verbindung . Ist das der Fall, kann man einen Netzwerkscanner wie die beliebte App „ Fing “ für iPhone und Android verwenden. Die App zeigt übersichtlich alle Geräte an, die sich im gleichen WLAN befinden wie das Handy.

Klassische Orte, an denen man Kameras verstecken kann, sind Rauchmelder, Uhren, Buchrücken, Glühbirnen, Steckdosen, Routern oder Deko-Objekte . Insbesondere letztere sind verdächtig, wenn sie an ungewöhnlichen Orten platziert sind, zum Beispiel möglichst weit oben im Raum. Kameras werden häufig dort platziert, wo ein möglichst weiter Blick über den Raum möglich ist.

Regelmäßig hört man davon, dass Urlauber*innen in Ferienwohnungen oder Hotelzimmern versteckte Kameras finden. Im schlimmsten Fall könnten Aufnahmen im Internet landen, manchmal wollen Vermieter*innen einfach ihr Eigentum vor Diebstahl und Vandalismus schützen. Wer im Urlaub ein bisschen ein besseres Gefühl haben möchte, kann ein Zimmer nach dem Bezug einer Kontrolle unterziehen. Auch wenn sich nicht jede versteckte Kamera finden lässt, gibt es einige Anhaltspunkte, bei denen Alarmglocken schrillen sollten.

In der Premium-Variante von Fing lassen sich versteckte Kameras direkt suchen

Was man beim Fernbedienungstest sieht, zeigt dieses YouTube-Video :

Hat man eine Kamera in der Ferienwohnung entdeckt, gibt es mehrere Schritte zu befolgen. Sind die Kameras versteckt, liegt es nahe, dass die Vermieter*innen versuchen, heimlich Aufnahmen zu machen. Daher sollte man ein Foto der Kamera am Fundort machen und sie abkleben , aber nicht ausbauen. Dann sollten Vermieter*innen und die Buchungsplattform informiert und die Polizei und Datenschutzbehörde eingeschaltet werden.

Was tun, wenn man eine Kamera findet

Die beiden Plattformen bieten für jede Buchung die Möglichkeit, den Kundenservice zu kontaktieren, sollte etwas nicht in Ordnung sein. Das gilt jeweils auch für Reisen, die in der Vergangenheit liegen.

Daniela Zimmer von der Arbeiterkammer bestätigt das: „Es gibt selten ein berechtigtes Interesse am Schutz des Eigentums, das jenes der Intimsphäre überwiegt.“ Sie erklärt, Konsument*innen könnten sich auch dann an die österreichische Datenschutzbehörde wenden, wenn sie die Kameras beim Urlaub im Ausland entdeckt haben. Das Anliegen würde dann an die international zuständige Stelle weitergeleitet.

Erlaubte Aufnahmen

Unternehmen wie Airbnb (hier) und Booking (hier) geben vor, dass Überwachungsgeräte nur in öffentlichen Bereichen, wie einer Einfahrt oder einer Eingangstür erlaubt sind. Dies muss vor Ort und im Inserat eindeutig angegeben werden. In privaten Bereichen wie Schlaf-, Bade- oder Wohnzimmer sind Kameras oder Abhörgeräte nicht erlaubt. Entdeckt man einen Verstoß, sollte man diesen sofort der Plattform melden.