Versteckte Kamera filmte 150 Kreuzfahrtpassagiere in Toilette

Ein Mann hat auf der öffentlichen Toilette des Kreuzfahrtschiffes Harmony of the Seas eine Kamera installiert.

Ein Mann hat auf einer öffentlichen Toilette eines Kreuzfahrtschiffes eine versteckte Kamera installiert und so über 150 Menschen gefilmt, bevor er aufgeflogen ist. Der Vorfall ereignete sich bei einer Kreuzfahrt der Harmony of the Seas von Royal Caribbean, die von Miami aus gestartet ist.

Laut einem Bericht von Business Insider hat der Mann einen Tag nach Ablegen des Schiffs die WLAN-fähige Kamera installiert. Versteckt war sie oberhalb der Tür, wo ein Teil der Wand für Reparaturarbeiten entfernt war. Die Toilette befindet sich am Oberdeck in der Nähe einer Bar.

Nur einen Tag nachdem die Kamera installiert wurde, entdeckte sie eine*r der Passagier*innen. Das Sicherheitspersonal des Schiffs wurde informiert und entfernte sie daraufhin. Dabei wurde auch eine Speicherkarte entdeckt, auf der die Aufnahmen gesichert waren. Von den 150 Opfern, die die Toilette teilweise auch nutzten, um sich umzuziehen, waren demnach rund 40 Minderjährige, zum Teil auch Kleinkinder.