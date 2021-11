Wie Forscher mit Handys versteckte Überwachungskameras suchen

Versteckte Kameras in Hotelzimmern oder Toiletten sorgen immer wieder für Skandale. Menschen werden heimlich in intimen Situationen gefilmt und das Material wird dann geteilt. Wehren kann man sich dagegen kaum. 4 Forscher der Nationaluniversität Singapur und der Yonsei Universität in Südkorea haben nun ein System entwickelt, wie solche Kameras einfach mit dem eigenen Smartphone gefunden werden können.

Dafür nutzten sie den ToF-Sensor (Time of Flight), der in modernen Geräten eingebaut ist. Dieser wird dort vor allem für Augmented Reality verwendet. Er kann Distanzen messen, indem etwa in einem Raum das reflektierte Licht gemessen wird. Die Technik wird auch für Fahrassistenzsysteme und in der Robotik angewendet, z.B. um Hindernisse zu erkennen. Diese Technologie ermöglicht es auch, Kameralinsen zu erkennen.