Ultradünnes Samsung Galaxy S25 Edge im Härtetest

Mit dem Galaxy S25 Edge hat Samsung eine neue Handykategorie eröffnet: die ultradünnen Smartphones. Die futurezone konnte das Gerät bereits testen und war davon völlig überrascht.

Was die futurezone in der Regel allerdings nicht macht, sind Härtetests, in denen das Smartphone beschädigt oder vollkommen zerstört wird. Dafür gibt es den YouTube-Kanal JerryRigEverything.

Persönlich zieht YouTuber Zack Nelson zwar ein etwas dickeres und schwereres Smartphone vor, das mehr Funktionen erlaubt. Das hielt ihn aber nicht davon ab, das ultradünne Handy auf Herz und Nieren zu testen.